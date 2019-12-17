Балаково, Саратовская область, 17 декабря, 2019, 11:22 — ИА Регнум. Балаковский атомщик и многодетный отец Валерий Новиков награжден почетным знаком «За достойное воспитание детей». Эту высокую награду ему вручил губернатор Саратовской области Валерий Радаев на торжестве, посвященном празднованию Дня Конституции РФ. Как сообщает управление информации и общественных связей Балаковской АЭС, семье Новиковых 27 лет, Валерий и его супруга Наталья — родители четверых замечательных детей.

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС, Саратовский губернатор наградил работника Балаковской АЭС

«Многодетная семья — это особый мир со своими радостями, тревогами и успехами, — отметил машинист-обходчик по турбинному оборудованию турбинного цеха №1 Валерий Новиков. — В нашей семье, как и в любом большом коллективе, основными ценностями являются уважение, общие цели, взаимопонимание и взаимопомощь».

Старшая дочь Новиковых — 26-летняя Мария — выпускница Вольского педагогического колледжа и Саратовского государственного университета. Сегодня она работает воспитателем детского сада и старается прививать эти ценности своим маленьким воспитанникам.

Сыну Сергею 24 года, он — студент четвертого курса РАНХИГС. В копилке личных достижений Сергея — красный диплом Поволжского колледжа технологии и менеджмента по специальности «Автомеханик», патент улучшенного топливного насоса, многочисленные грамоты и дипломы.

15-летняя Алена — выпускница танцевального коллектива «Россияночка» центра культуры и спорта профсоюзного комитета Балаковской АЭС «Антарес» — мечтает посвятить себя медицине и учится в Вольском медицинском колледже. Самая младшая Новикова — пятилетняя Александра — по примеру сестры тоже занимается в центре «Антарес», в цирковой студии «Фиеста». Все Новиковы — люди увлеченные, все свободное время посвящают спорту — любят плавание, катание на коньках и лыжах.

На Балаковской АЭС Валерий Новиков работает уже 33 года. Начинал свой профессиональный путь на атомной станции с должности машиниста блочной насосной станции. Сегодня, работая машинистом-обходчиком турбинного оборудования самого высокого разряда, является наставником, который делится с молодыми коллегами секретами профессии и богатыми традициями «атомной» семьи.