Переславль-Залесский, Ярославская область, 17 декабря, 2019, 15:45 — ИА Регнум. 17 декабря в Ярославской области Переславская городская дума лишила статуса депутата Владимира Корнилова, который подозревается в убийстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самой думе.

Переславская городская дума

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Корнилов задержан и признал свою вину. Он сразу написал заявление о сложении депутатских полномочий, гордума на внеочередном заседании единогласно удовлетворила заявление.

Бывший председатель фракции «Единая Россия» не в первый раз попадает в скандальную историю. Так, в мае этого года коллеги заподозрили депутата в конфликте интересов. Он возглавлял муниципальную единую диспетчерскую службу, и ряд депутатов потребовали, чтобы он не участвовал в голосовании по оценке главы округа Валерия Астраханцева. После этого Корнилов вынужден был уволиться. Но депутаты даже из оппозиционных партий говорят, что не могли ожидать от Корнилова такого шага.

«Для меня это шоковая информация, человек он вполне уравновешенный. Никогда не позволял себе ничего неадекватного, бывший военный. До избрания в городскую думу возглавлял районное собрание представителей», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат гордумы от КПРФ Александр Дыма.