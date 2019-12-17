Вильнюс, 17 декабря, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Каунасский окружной суд сегодня, 17 декабря, в очередной раз, уже пятый подряд, рассматривает просьбу генеральной прокуратуры Литвы о продлении заключения литовского политического деятеля Альгирдаса Палецкиса на три месяца, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В заключении Палецкис находится с середины осени 2018 года. Его обвиняют в «шпионаже в пользу России», но уже больше года обвинения не переданы в суд.

За решёткой

Прокурор Вильма Видугириене сегодня пожаловалась журналистам, что это связано с «гигантским объёмом дела». «Очень большие объёмы информации: множество электронных носителей, десятки тысяч писем, которые нужно пересмотреть. На всё это необходимо время», — заявила Видугириене, пообещав до весны 2020 года, т. е. в общей сложности за полтора года заключения Палецкиса в тюрьме без передачи дела в суд, выдвинуть официальные обвинения.

Сам Палецкис сегодня в суд доставлен не был. Официально было заявлено, что он сам пожелал не являться в суд. Ранее политик в своих редких письмах соратникам упоминал о своём ухудшающемся здоровье, что было видно невооружённым взглядом при появлении Палецкиса в суде. Он в буквальном смысле высох, потерял много веса, при том что итак всегда имел худощавое телосложение. Соратники Палецкиса, которых сегодня выгнали из здания суда под угрозой ареста, считают что единственная цель литовской прокуратуры — смерть политика в тюрьме.