Санкт-Петербург, 17 декабря, 2019, 15:39 — ИА Регнум. Глава крупной строительной компании Ленинградской области, депутат Законодательного собрания региона Елена Маханек («Единая Россия») задержана сотрудниками правоохранительных органов в рамках расследования уголовного дела о хищении более 21 млн рублей, принадлежащих ОАО «Газпром газораспределение», дочерней компании ПАО «Газпром». Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Lenoblzaks.ru Елена Маханек

Маханек была задержана во вторник, 17 декабря, следователями СКР совместно с сотрудниками регионального УФСБ в качестве подозреваемой по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. В настоящий момент решается вопрос о предъявлении бизнесвумен и депутату обвинения и избрании меры пресечения.

По версии следствия, в 2013 году тогдашний замгендиректора по капитальному строительству и инвестициям ОАО «Газпром газораспределение» Олег Коваль(позже он работал замглавы правительства Ленобласти по ЖКХ — прим ред.) вступил в преступный сговор с депутатом Заксобрания Ленобласти Еленой Маханек, фактическим руководителем ООО «ПСГ Блок-Монолит», а также Александром Шульгой, являвшимся гендиректором ООО «Межрегионстрой», чтобы похитить денежные средства ОАО «Газпром газораспределение».

По данным СКР, 16 декабря 2013 года Коваль от лица заказчика заключил два договора подряда с Шульгой на общую сумму более 70 млн рублей на выполнение строительно-монтажных работ объектов газового хозяйства на территории Вологодской области.

«При этом Коваль, Шульга и Маханек ввели в заблуждение руководство заказчика относительно намерений своевременно и в полном объеме произвести работы подрядчиком», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

После поступления аванса по договорам на счет подрядчика Шульга и Маханек заключили договоры субподряда с ООО «ПСГ Блок-Монолит», а также ООО «ВПК-Связь». Непосредственным строительством занималось ООО «ВПК-Связь». С ноября 2014 года эта компания прекратила работы из-за отсутствия оплаты, в то время как подрядчик имел реальную возможность ее осуществить.

Как считает следствие, с декабря 2013 года по апрель 2015 года Маханек от лица подрядчика предоставляла заказчику подложные справки о стоимости выполненных работ и акты о приемке, подписанные Шульгой, свидетельствующие о якобы выполненных работах на общую сумму более 53 млн рублей. Коваль же обеспечил принятие якобы выполненных работ.

«Таким образом на счет подрядчика с декабря 2013 года по апрель 2015 года за якобы выполненные работы было перечислено более 53 млн рублей. В дальнейшем часть указанных денежных средств по указанию Коваля была перечислены на счета юридических лиц, подконтрольных Маханек и Шульге», — отмечает следствие.

В результате действий соучастников был нанесен ущерб ОАО «Газпром газораспределение» в размере не менее 21 млн рублей.

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Отметим, ранее другие участники дела Шульга и Коваль были привлечены к уголовной ответственности, им была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.