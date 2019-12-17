Ярославль, 17 декабря, 2019, 15:17 — ИА Регнум. В поселке Красный Профинтерн Ярославской области началось расселение дома №17 по улице Набережной, известного как «Дом сорока». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru «Дом сорока»

Здание было построено в начале ХХ века для рабочих крахмало-паточного завода купца Понизовкина. Дом является объектом культурного наследия и признан аварийным. Проблема с опасным состоянием дома длится уже много лет. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов взял ситуацию под свой контроль. Сейчас дом расселяется за счет средств областного бюджета.

«Расселение проводится поэтапно, — сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец. — В программе «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» в 2019 году были предусмотрены средства на покупку первых пяти квартир. Благодаря экономии во время аукционов удалось приобрести дополнительно шестую».

Первые расселенные жители дома получили ключи от новых квартир. Пять из них приобретены в Красном Профинтерне, одна — в Ярославле.

Yarregion.ru Вручение ключей от новых квартир

Полностью расселить дом планируют до 2024 года. В следующем году в бюджете предусмотрены средства для покупки еще 26 квартир.

«Как и обещали на наших встречах с жителями, мы не остановимся и расселим всех», — сказала заместитель председателя правительства Ярославской области Екатерина Троицкая.