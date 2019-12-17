Переславль-Залесский, Ярославская область, 17 декабря, 2019, 14:18 — ИА Регнум. Комиссия генерального совета «Единой России» отправиться в Переславль-Залесский для проверки местного и регионального отделения партии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт «Единой России». Поездка связана с недавним убийством, в котором, как ранее сообщало ИА REGNUM, подозревается лидер фракции «Единая Россия» в Переславской городской думе Владимир Корнилов. Комиссию возглавит заместитель секретаря генсовета, депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн.

Er.ru Александр Хинштейн

«Задержание Корнилова по подозрению в убийстве — это беспрецедентное для «Единой России» событие. За 18 лет существования Партии с подобным мы сталкиваемся впервые. Несомненно, кроме выполнения необходимых формальностей — освобождение от должности, исключение из Партии, лишение мандата — нам необходимо детально разобраться в причинах произошедшего. Следует выяснить, как такой человек, вообще, мог возглавить фракцию, кто его рекомендовал к избранию. В этой связи до конца недели в Переславль-Залесский будет направлена комиссия Генсовета, которая на месте изучит ситуацию, соберет депутатский корпус и партийный актив, выслушает мнения людей», — заявил Александр Хинштейн.

При этом, как подчеркнул депутат Государственной думы РФ, у партии нет сомнений в виновности Владимира Корнилова в совершенном убийстве.

«Хотя вину человека может установить только суд, мы не собираемся прятаться за формальными рамками УПК. Собранные доказательства полностью изобличают Корнилова в содеянном. Кроме того, он уже сам дал признательные показания, сознавшись в убийстве. При таких обстоятельствах ни о какой презумпции невиновности говорить не приходится», — сказал заместитель секретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.

Также в партии намерены разобраться, кто рекомендовал Корнилова к назначению руководителем фракции.

«Выводы комиссии будут представлены Генсовету, и мы не исключаем, что за этим последуют и какие-то кадровые решения. «Дело Корнилова» наносит огромный репутационный ущерб «Единой России», и руководству местной и региональной парторганизации следует за это ответить», — отметил Александр Хинштейн.

Согласно официальному сайту партии, секретарем местного отделения «Единой России» является глава городского округа Переславль-Залесский Валерий Астраханцев. В местный политсовет входил и задержанный по подозрению в убийстве Владимир Корнилов.