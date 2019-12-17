Санкт-Петербург, 17 декабря, 2019, 14:18 — ИА Регнум. Снижение допустимой скорости передвижения автомобиля в городах с 60 км/ч до более низкой отметки для России неактуально. Такое мнение высказал 17 декабря член совета регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов правозащитник Александр Холодов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль и маршрутка

«Пока мне кажется инициатива мертворожденной. У нас в принципе власть любого субъекта РФ может повесить на городской дороге знак в 40 км/ч. И вот они уже снизили скорость. Но поскольку это не используют, то, наверное, вопрос не актуальный», — считает Холодов.

Он полагает, что на дороге важнее не то, насколько ограничили скорость, а как эти ограничения соблюдаются. Для этих целей, в частности, стоит использовать авторадары, однако Петербург отстаёт от Москвы в этой сфере достаточно серьезно.

«В Москве проехать и не встретить ни одного автоматического радара, наверное, нереально. В Петербурге же можно выстроить так маршрут. В Москве вкладывают больше денег в эту систему, причем это делают местные власти, а не ГИБДД. И там москвичи просто воют уже от неотвратимости наказания», — заметил Александр Холодов.

Он также обратил внимание, что сейчас в Финляндии активно обсуждают как раз увеличение допустимых скоростей, правда, не в городе, а на трассе, так как нынешние финские правила якобы не соответствуют современным возможностям тормозных систем.

«То есть мы киваем на них, а они на нас», — добавил Холодов.

Напомним, глава МВД России Владимир Колокольцев ранее заявил, что его ведомство не поддерживает снижение ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/час.