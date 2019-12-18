Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Москва, 18 декабря, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 18 декабря: в 1942 году СССР признал независимость Албании и вместе с союзниками осудил геноцид еврейского населения.

В этот день на подступах к Волоколамску принял последний бой танкист Дмитрий Лавриненко. За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, красноармейцу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.