Калуга, 17 декабря, 2019, 13:59 — ИА Регнум. В Калуге 31-летней работнику детского учреждения грозит наказание в виде лишением свободы на срок от 15 до 20 лет за попытку торговли героином в составе организованной преступной группы. Об этом 17 декабря рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM врио начальника отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России Елена Лесик.

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По её словам, 31-летняя калужанка, вступила в преступную группу с целью получения дохода от незаконного сбыта запрещенных наркотических веществ. Свою деятельность женщина планировала осуществлять на территории Калуги. Действуя из корыстных побуждений, она получила оптовую партию наркотиков, которое впоследствии должна была сбыть «клиентам» посредством тайников-закладок.

«В ходе личного досмотра в находящейся при женщине сумке полицейскими был обнаружен и изъят сверток из полимерного материала, внутри которого находилось 119 свертков с порошкообразным веществом светлого тона. Проведенным исследованием установлено, что изъятое оперативниками вещество является наркотическим средством «героин» общей массой 212,25 грамма», — сказала Елена Лесик.

Следственной частью следственного управления УМВД России по Калужской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной преступной группы в крупном размере. В настоящее время женщине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и пунктами «а, г» и части 4 статьи 228.1. УК РФ. Уголовное депо передано для рассмотрения в суд.