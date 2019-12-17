Санкт-Петербург, 17 декабря, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Петербургским водителям, скорее всего, удастся избежать штрафов за превышение средней скорости, которые уже практикуются в других регионах страны. Такое мнение высказал 17 декабря член регионального совета Всероссийского общества автомобилистов Александр Холодов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM ЗСД

Холодов отметил, что в Петербурге планировали запустить такую практику на Западном скоростном диаметре, где уже всё было к этому готово еще летом 2019 года.

«Естественно, скорость влияет на безопасность дорожного движения, поэтому в некоторых регионах, например, в Татарстане, начали штрафовать за среднюю скорость автомобиля — даже радара не нужно, зафиксировали, когда выехала машина, когда доехала. Если вдруг средняя скорость на участке оказывалась больше определенной цифры, автомобилистов пытались штрафовать. На мой взгляд, это полностью противоречит нашему административному кодексу, так как остается на уровне предположений, что машина ехала где-то с такой-то скоростью», — сказал Холодов.

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Тем не менее, в ближайшее время ожидаются поправки в КоАП, вводящие прямой запрет на подобные штрафы. Госдума уже поддержала эту инициативу в первом чтении. Впрочем, ранее и Верховный суд высказался негативно по поводу таких штрафов.

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«Так что, в принципе, думаю, что и без изменений в КоАП эти штрафы, которые еще с лета могли бы стать актуальными для Петербурга, уйдут в прошлое», — заявил Холодов.

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