Ярославль, 17 декабря, 2019, 13:22 — ИА Регнум. Два жителя Ярославля признаны виновными в поджоге трех автомобилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области. Само преступление было совершено 15 июня 2018 года в Дзержинском районе Ярославля. Два 35-летних жителя района целенаправленно решили поджечь автомобиль «Хендай», владельцем которого был их знакомый, задолжавший поджигателям значительную сумму денег.

ГУ МЧС по ЯО Последствия пожара

«В ночное время обвиняемые, действуя по предварительному сговору, на почве личных неприязненных отношений, совершили поджог автомобиля «Хендай», принадлежащего их знакомому, который длительное время не возвращал соучастникам долг в сумме 50 000 рублей. В результате поджога автомобиль был уничтожен огнем полностью. Собственнику автомобиля был причинен значительный материальный ущерб на сумму более 290 000 рублей», — рассказали в Ярославской областной прокуратуре.

Помимо «Хендая», пострадали еще два автомобиля, припаркованные в этом же дворе жилого дома.

«Пламя с автомобиля «Хендай» перекинулось на рядом стоящие автомобили «Митсубиси Аутлендер» и «Форд Фьюжн». Владельцу автомобиля «Митсубиси» причинен ущерб на сумму более 92 000 рублей. Автомобиль Форд полностью уничтожен огнем, собственнику транспортного средства причинен значительный материальный ущерб на сумму более 194 000 рублей», — отметили в прокуратуре.

Оба поджигателя свою вину признали в полном объеме, в преступлении раскаялись. Дзержинский районный суд приговорил каждого поджигателя к полутора годам решения свободы условно с испытательным сроком два года.