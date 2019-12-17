Калуга, 17 декабря, 2019, 12:44 — ИА Регнум. В Калужской области потребление электроэнергии за последние десять лет выросло более чем на 50%, сообщает 17 декабря корреспондент ИА REGNUM по материалам заседание рабочей группы по вопросам обеспечения надежного электроснабжения и созданию условий для технологического присоединения к электрическим сетям потребителей.

Admoblkaluga.ru На заседании рабочей группы по вопросам обеспечения надежного электроснабжения

Участники встречи, говорили о вопросах, связанных с обеспечением электрическими мощностями потребителей особой экономической зоны производственно-промышленного типа «Калуга», а именно, реализации договоров технологического присоединения и строительства подстанций. Говоря о развитии энергетического комплекса региона, губернатор Анатолий Артамонов отметил эффективную работу энергетиков по технологическому присоединение к сетям 220 кВ, реконструкции распределительных сетей и центров питания напряжением 35 кВ и 110 кВ.

«Благодаря этой работе повышается устойчивость энергоснабжения предприятий, социальных учреждений, жилых районов. Снижается аварийность на электрических сетях. Кроме того, реализация инфраструктурных проектов позволяет успешно развивать инвестиционную деятельность, открывать новые предприятия», — подчеркнул Анатолий Артамонов.

К 2025 году регион планирует увеличить потребление электроэнергии ещё на 15% с активном переходом на цифровые технологии, подытожили на заседании.