Минск, 17 декабря, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Немецкое издание Deutsche Welle на днях опубликовало интервью с бывшим сотрудником белорусского СОБРа, признавшим свое соучастие в убийстве белорусских оппозиционных политиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По мнению белорусского политолога Алексея Дзерманта, целью опубликования немецким изданием Deutsche Welle интервью с бывшим бойцом спецотряда быстрого реагирования (СОБР) Юрием Гаварским является оказание Западом давления на руководство Белоруссии накануне подписания документов об углублении белорусско-российской интеграции 20 декабря.

«Ничего нового тут не произошло. С похожими заявлениями ранее выступали экс-начальник СИЗО №1 Минска Олег Алкаев и полковник Владимир Бородач. Как правило, такие заявления не находят своего развития. Все скандальные признания до сих пор ни к каким результатам не привели. Потому здесь есть скорее политическая подоплека, а не уголовная», — приводит слова Дзерманта газета «Взгляд».