Тбилиси, 17 декабря, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что очень многие грузинские бизнесмены уже собирают деньги, чтобы отстранить от власти в Грузии олигарха Бидзину Иванишвили. Об этом он заявил в «эксклюзивном интервью» телеканалу «Мтавари архи» («Главный канал»), фактическом правопреемнику некогда принадлежавшей «Национальному движению» и его лидерам телекомпании «Рустави 2».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Пусть Иванишвили не думает, что у него больше всех денег. Уже сотни грузинских бизнесменов, ну, если не сотни, то очень многие собирают деньги, чтобы отстранить Иванишвили от власти, убрать его из Грузии. Я лично поддерживаю с ними контакты и знаю это достоверно», — заявил Саакашвили.

Комментируя то количество народа, которое партия Бидзины Иванишвили собрала 14 декабря на празднование председательства в Комитете министров Совета Европы, экс-президент отметил, что его партия в свое время, в бытность у власти, собирала гораздо больше. Он признался, что и при его правлении местные администрации мобилизовывали людей и привозили на митинги и различные правительственные мероприятия, но подчеркнул, что тогда Грузии было что праздновать. Среди причин и поводов для празднования назвал «успехи» Грузии во всевозможных рейтингах, увеличение бюджета в несколько раз, рост экономики и другие события, которые, по его мнению, свидетельствовали об «успешном управлении страной» в период, когда у власти находилась его партия. Что касается нынешнего повода, праздновать его, по заявлению Саакашвили, вовсе не стоило, потому что Грузия стала председателем по алфавиту, так как после буквы F в английском алфавите идет G, и Грузия приняла председательство от Франции в алфавитном порядке, а не за какие-то заслуги.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в Тбилиси состоялась акция под названием «Путь Грузии к Европе», которая была посвящена председательству Грузии в Комитете министров Совета Европы», и на эту акцию правящая партия «Грузинская мечта» привезла из столицы и регионов более 100 тысяч человек. Независимые эксперты расценили это мероприятие как ответ правящей партии на митинги оппозиции и демонстрацию «количества собственных сторонников». Отметим, что большинство присутствовавших на акции рядовых граждан, жителей отдаленных сел, и не знали, что они праздновали, и заявляли журналистам, что приехали в Тбилиси, «чтобы поддержать правительство».