Переславль-Залесский, Ярославская область, 17 декабря, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной Думы Сергей Хабибулин считает, что подозреваемый в убийстве таксиста депутат-единоросс мог находиться в депрессии из-за политических проблем. Как сообщает корреспондентИА REGNUM, пост о политической подоплеке бытового убийства Хабибулин разместил в социальных сетях. Дело в том, что Владимир Корнилов возглавлял совет депутатов Переславского муниципального района, после объединения района с городским округом Переславль-Залесский был избран депутатом городской Думы, однако высоких постов в ней не получил.

Владимир Корнилов

«Весь 2019 год он «страдал» от действий и хотелок новой власти. Сначала ему пообещали после выборов пост второго зама председателя Думы, но не выполнили, и устав не прошел. Потом его взяли руководителем ЕДДС, но при отчете за оценку главы ему пришлось «уйти» из-за конфликта интересов, чтобы проголосовать за «уд», а его жене сложить полномочия директора МКУ. Но не помогло. «Неуд» (главе района — ИА REGNUM) был поставлен. Далее устроили в ЦРБ, но почему-то быстро ушли оттуда. А летом и жена Корнилова «ушла» из администрации, говорят после того, когда начался захват домов УК «Переславль» и УК «МКД». Все эти проблемы и привели человека в состоянии депрессии. Сложно лишаться работы ради блага подмосковной команды. Поэтому последнее время замкнулся, ходил смурной и жизни не радовался», — написал депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Корнилов задержан по подозрению в убийстве таксиста, по предварительной информации преступление носит бытовой характер и не имеет отношение к политической деятельности Корнилова. Сегодня состоится внеочередное заседание Переславской городской думы, на котором задержанный будет лишен статуса депутата.