Абакан, 17 декабря, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Сегодня, 17 декабря 2019 года, Николаю Булакину, руководившему Абаканом в течение четверти века, должно было исполниться 67 лет. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии столицы Хакасии, на главной городской Доске почёта появился четырнадцатый барельеф — почётного гражданина Абакана Николая Булакина.

Абакан.рф В Абакане открыли барельеф Николаю Булакину

Барельеф изготовил скульптор Виктор Катющик. В Абакане Николая Булакина называли «народным мэром».

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Булакин, руководивший Абаканом с 1995 года, погиб в ДТП в октябре 2019 года.