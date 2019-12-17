Переславль-Залесский, Ярославская область, 17 декабря, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Депутат Переславской городской думы Владимир Корнилов подозревается в убийстве таксиста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах. Задержание произошло днем 16 декабря. По данным источника, убийство произошло на бытовой почве. По предварительной информации, тело погибшего таксиста было обнаружено под деревом, между домом и магазином. Голова была обожжена. По другой информации, также сгорел и автомобиль убитого. В следственном управлении следственного комитета России по Ярославской области ситуацию не комментируют. Сам Владимир Корнилов еще утро вчерашнего дня, понедельника, провел в Переславской городской думе, на тот момент он являлся главой фракции «Единая Россия». Однако потом, по словам коллег, перестал выходить на связь.

Владимир Корнилов (слева)

«Депутат Переславль-Залесской городской думы седьмого созыва Владимир Корнилов объявил о выходе из фракции и политсовета партии «Единая Россия». Также он написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата городской думы. Еще сегодня утром он присутствовал на еженедельной планерке, а во второй половине дня Владимир Корнилов стал недоступен для связи. По имеющейся информации, Владимир Корнилов задержан и находится под следствием. Подробности происходящего станут известны позднее. Фракция удовлетворила заявления Владимира Корнилова», — пояснил депутат Переславской городской думы Сергей Царев.

Сегодня пройдет внеочередное заседание Переславской городской думы, на котором Корнилов, скорее всего, будет лишен статуса депутата. В пресс-службе Ярославского областного суда корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что пока ходатайств следствия об аресте Корнилова в суд не поступало. О погибшем известно, что ему 60 лет. Он жил в селе Никитская Слобода Переславского района, там же проживает и Владимир Корнилов. В 2012—2014 годах погибший был индивидуальным предпринимателем в сфере перевозок такси, однако сейчас его ИП ликвидировано.