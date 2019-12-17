Юхнов, Калужская область, 17 декабря, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Современные физкультурно-оздоровительный комплекс и сельский Дом культуры торжественно открыли в селе Щелканово Юхновского района, сообщили 17 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

U-vesti.ru В селе Щелканово открыли Дом культуры

Сельский физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа представляет собой современный стадион. В новом спортивном объекте предусмотрены беговая дорожка, хоккейная коробка, площадки для стритбола, воркаута и уличных тренажеров, сектор для сдачи норм ГТО и трибуна для зрителей. Строительство велось в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни». На эти цели из федерального и областного бюджетов было выделено 28 млн 446 тысяч рублей. Сельский Дом культуры отремонтировали в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» — «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры». На модернизацию учреждения были выделены средства из федерального и областного бюджетов в размере 4,64 млн рублей. В ходе капитального ремонта в сельском клубе заменены окна, двери, электрооборудование, проведены работы по ремонту помещений, фасада и кровли. Приобретено звуковое и световое оборудование, мебель, оргтехника.

«Сегодня два значимых события произошли на Щелкановской земле. В рамках национальных проектов открылись два замечательных социальных объекта. Теперь щелкановцы ещё больше будут дружить со спортом и культурой. Пусть в Доме культуры всегда звучат голоса местных артистов и детский смех, а на стадионе ставят новые рекорды», — поздравил селян заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов.