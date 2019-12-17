Иркутск, 17 декабря, 2019, 09:10 — ИА Регнум. Жительница Иркутска Яна Варшавская опубликовала на своей странице в Facebook видео, наглядно демонстрирующие, как реализуется в столице Приангарья так называемая мусорная реформа. Женщина утверждает, что в любое время года она видит из окна неубранную помойку.

Цитата из видео Мусор в Иркутске

«О каком разделении мусора вы говорите? С меня собирают мусорный сбор и коммунальные расходы за вывоз ТБО. Но эту «красоту» я вижу из окон дома всегда! В любое время суток и сезон. Кто отвечает за это?» — вопрошает автор видео.

Яна Варшавская поясняет, что кадры сняты по адресу Юбилейный, 14.

Как уже сообщало ИА REGNUM, так называемая «мусорная реформа» в Приангарье идёт совсем не так, как хотелось бы чиновникам, ответственным за её исполнение. Накануне региональная прокуратура сообщила, что выявила целый букет нарушений в иркутском городе Шелехове.

Читайте также: Целый букет нарушений «мусорных» законов нашли в иркутском Шелехове