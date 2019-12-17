Боровск, Калужская область, 17 декабря, 2019, 09:02 — ИА Регнум. Бывший исполняющий обязанности руководителя следственного отдела ОМВД России по Боровскому району Калужской области обвинён прокурором в фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении (ч. 3 ст. 303 УК РФ) и может по приговору суда на семь лет лишиться свободы. Об этом 17 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM и. о. старшего помощника прокурора Калужской области Диана Титарова.

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По версии следствия, в период с ноября по декабрь 2018 года из уголовного дела о совершении грабежа группой лиц по предварительному сговору и.о. руководителя следственного органа с целью изменения процессуального статуса с подозреваемого на свидетеля одного из соучастников преступления изъял протоколы следственных и процессуальных действий, изобличающие подозреваемого в преступлении. Следователь полиции также изготовил протокол дополнительного допроса потерпевшего, в который внёс недостоверные сведения.

В настоящее время, в ожидании суда следователь-фальсификатор уволен из органов внутренних дел.