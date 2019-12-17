Берлин, 17 декабря, 2019, 08:17 — ИА Регнум. В сети появились фотографии с испытаний на трассе Нюрбургринг прототипа южнокорейского представительского седана Genesis G80 нового поколения. Фото размещены на сайте CarspotterJeroen.

CarspotterJeroen Новый седан Genesis G80

Среднеразмерный седан Genesis G80 может стать достойным конкурентом немецкого автомобиля BMW 5 Series и Audi А6.

Ожидается, что новый седан будет более роскошным. А экстерьер будет выполнен в стиле модели G90. Судя по звуку мотора, который фотошпионы услышали на тестах, новинка будет оснащаться агрегатом Twin-Turbo V6.

Стоит отметить, что бренд Genesis очень быстро развивается. Каждая его новая модель показывает, насколько машины этой компании могут быть интересны покупателю. Например, модель G70 постоянно хвалят за качественное шасси и отличные ходовые качества. Поэтому и новый G80 возможно порадует своими техническими характеристиками.

Напомним, продажи обновленного седана G70 под брендом Genesis в Южной Корее стартовали в октябре 2019 года. Всего в гамме моторов три агрегата на выбор. Кроме того, машина получила дополнительные системы безопасности.

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