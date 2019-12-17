Лондон, 17 декабря, 2019, 08:15 — ИА Регнум. Британская компания Sussex Campervans переделала Renault Trafic в автодом на колёсах. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Motor1 Кемпер на основе Renault Trafic

Всего для переделки фургонов в кемперы Renault заказала 30 фургонов. Покупателям предложат две вариации автодома. Модификация Manhattan имеет короткую колёсную базу, а Paradise — длинную.

Специалисты Sussex Campervans оснастили новинку радио DAB, спутниковой навигацией, Bluetooth и кондиционером. Кроме того, в авто имеется парковочный датчик, автофонари и круиз-контроль. «Обута» машина в легкосплавные диски размером 17 дюймов.

В модификации Manhattan будет боковое расположение кухни, которая может вместить в себя от двух до пяти человек. Модификация Paradise будет оснащаться двумя односпальными либо одной двуспальной кроватью. Также в этой версии в задней части будут две отдельные зоны с укомплектованной всем необходимым кухней.

Напомним, в начале декабря нынешнего года в «Renault Россия» назначена новый директор по связям с общественностью. Им стала Оксана Вершинина. В её обязанности будет входить обеспечение внешних и внутренних коммуникаций компании. Прямым руководителем Вершининой станет генеральный директор Renault РФ Ян Птачек.

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