Санкт-Петербург, 17 декабря, 2019, 08:11 — ИА Регнум. Утро вторника, 17 декабря, в Петербурге началось с интенсивного дождя. По данным Гидрометцентра на 8 часов утра, в городе на Неве — почти +3 градуса с южным ветром и влажностью 86%.

Дарья Драй ИА REGNUM Петропавловская крепость

Как пояснил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в Санкт-Петербург продолжат поступать теплые и влажные воздушные массы атлантического происхождения.

«В такой ситуации погода сохранится облачной, временами будут идти дожди и усилится ветер. При этом температурный фон на 6…7° превысит климатическую норму», — отметил специалист.

Температура воздуха днем составит +3… +5 градусов, по Ленинградской области +1… +6 градусов. Ветер будет юго-западный, скоростью 5−10 м/с. Атмосферное давление будет расти, но все-таки останется ниже нормы.