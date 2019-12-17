Не только Курилы! Главе МИД Японии нужны откровенные переговоры в Москве
17 декабря в Москве принимают главу МИД Японии Тосимицу Мотэги. В рамках его визита запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и встреча с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным. Мотэги примет участие в работе российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам, а с главой МИД РФ обсудит вопросы заключения мирного договора между Японией и Россией.
Визит министра иностранных дел Японии в Россию продлится до 21 декабря. Ранее Мотэги заявлял, что рассчитывает на откровенный диалог, который не будет ограничен по времени, как предыдущие его встречи с Сергеем Лавровым.
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Отметим, что это первый визит в Россию министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
Напомним, власти Японии пытаются отторгнуть от России четыре острова Курильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи (группа малых островов). Москва указывает, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
Депутат заксобрания Приморья Владимир Хмелёв не видит повода прислушиваться к заявлению лидера японских коммунистов об аннулировании мирного договора
«Полагаю, что для России заявление компартии Японии не является чем-то новым и неожиданным. Поэтому и не стоит пока на него обращать внимания», — считает депутат.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что в заявлении председателя компартии Японии Кадзуо Сии о принадлежности Курил японской стороне имеется реальная угроза суверенитету России.
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В Японии обсуждают итоги состоявшегося в октябре — ноябре 2019 года тура японских чиновников и специально отобранных туристов на российские Курильские острова. В России же эту тему старательно обходят — «тур» был осуществлен с грубым нарушением законодательства нашей страны о правилах въезда на территорию РФ иностранных граждан. Подробнее в аналитике автора ИА REGNUMАнатолия Кошкина.
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Полпред президента РФ Юрий Трутнев заявил, что пора уже прекратить ожидать реакции Японии на предложение российских властей о совместном развитии Курил. На острова необходимо привлечь инвесторов из других стран, в том числе из Китая.
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Около 500 японцев, бывших жителей Курил, вышли на митинг в Токио с требованием ускорить решение вопроса по возврату островов Японии. Митингующие заявили, что они стареют, а вопрос о принадлежности островов решается очень медленно.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны не пойдут на пользу Японии.
«Подобные заявления подрывают доверие стран друг к другу. Мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету России. Данные призывы наносят вред отношениям России и Японии», — сказал Володин, комментируя заявление председателя компартии Японии Кадзуо Сии о принадлежности Курил японской стороне.
О том, кто загнал в угол японского премьер-министра Синдзо Абэ, клявшегося отобрать у России Курилы, рассказал обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.
Российские политики уверены в том, что не стоит всерьёз воспринимать требование оппозиции Японии забрать у России Курильские острова. Член Совета Федерации Франц Клинцевичсчитает, что подобные высказывания лишь отдаляют перспективу подписания мирного договора между Россией и Японией.
Заявление японской оппозиции по принадлежности Курильских островов необходимо рассматривать как элемент внутренней политики, а не внешней, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэзаявил, что он и российский президент Владимир Путин искренне стремятся к «разрешению территориальной проблемы на основе нового подхода».
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что говорить о заключении мирного договора можно только после того, как Япония признает суверенитет Российской Федерации над южными Курилами.
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Из бюджета Сахалинской области на социально-экономическое развитие Курил в 2020 году выделено 7,492 млрд рублей. Сумма значительно больше, чем в 2019 году. Наибольшая часть средств пойдёт на строительство жилья.
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Япония продолжит переговоры, касающиеся решения территориального спора и заключения мирного договора с Россией.
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Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов считает, что не стоит в ближайшее время ждать улучшения отношений между Москвой и Токио, а перспектива подписания мирного договора между двумя странами укрыта туманом.
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Группа в составе 44 человек в конце октября 2019 года прибыла из порта Немуро на Хоккайдо в порт Южно-Курильска. Среди гостей были японские правительственные чиновники.
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Губернатор Токио Юрико Коикэ, комментируя решение Международного олимпийского комитета (МОК) о переносе некоторых соревнований из-за прогнозируемой сильной жары в столице Японии, предложила провести Олимпиаду-2020 на Курилах.
«К сведению уважаемой госпожи Юрико Коикэ, губернатора Токио: уверены, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом», — ответило посольство России в Японии на предложение губернатора Токио Юрико Коикэ провести Олимпиаду-2020 на Курилах.
Журналист из Токио Ресуке Эндо призвал Россию признать ошибкой войну СССР с Японией, которая началась в 1945 году. В своей статье он предположил, что современная Россия во главе с президентом Владимиром Путиным не стремится вернуть Японии Курильские острова и активно налаживает сотрудничество с Китаем.
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен прийти к расцвету японо-российских отношений.
«Я намерен, решив территориальную проблему и заключив мирный договор на основе совместной декларации 1956 года, прийти к расцвету больших возможностей японо-российских отношений», — сказал Абэ.
Напомним, что 15 декабря в Мадриде Мотэги Тосимицу встретился с главой МИД Южной Кореи Кан Гён Хва.
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В МИД Японии заявили, что с министром экономического развития России Максимом Орешкиным Мотэги Тосимицу проведут комплексное обсуждение японско-российского экономического (сотрудничества) и обменов. Кроме того, они обменяются мнениями, направленными на развитие двусторонних внешнеторговых отношений.
Ранее в беседе с Мотэги Тосимицу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: «В условиях качественно продвинутых отношений любые проблемы будет решать гораздо легче. Готов очень тесно сотрудничать с вами, со всей вашей командой для того, чтобы продвигаться в этом направлении».
Он обещал подробно поговорить о сотрудничестве в Москве.
Заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Санжар Валиев заявил, что проблему Курильских островов в Ташкенте рассматривают как двусторонний вопрос.
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