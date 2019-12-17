«Позорище»: власти Хабаровского края на медведя на гербе надели шапку Санты
Хабаровск, 17 декабря, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Правительство Хабаровского края в преддверии Нового года на своих официальных страницах в социальных сетях пририсовало к голове медведя, украшающего герб края, шапочку североамериканского Санта-Клауса. Теперь краевые власти винят в намеренном искажении государственной символики субъекта РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Руководитель адвокатского бюро «Слепцов и партнёры» Михаил Слепцов полагает, что правительство Хабаровского края нарушило законодательство РФ.
«Усматривается нарушение в форме сознательного искажения изображения. Подобные вольности с одним из символов субъекта Российской Федерации как государственного образования недопустимы. Виновные в этом лица могут быть привлечены к административной или дисциплинарной ответственности», — привело слова юристаИА «ДВ-Новости».
Михаил Слепцов считает, что правительство Хабаровского края нарушило региональное законодательство. Наказание за подобные вольности с гербом региона предусмотрено региональным КоАП. Нарушение порядка официального использования регионального герба или флага влечёт предупреждение либо наложение административного штрафа — на должностных лиц от 1 до 2 тыс. рублей, на юридических лиц — от 5 до 10 тыс. рублей.
В социальных сетях и хабаровских телеграм-каналах предновогоднее творчество правительства Хабаровского края назвали «позорищем».
Как сообщало ИА REGNUM, в России государственные символы охраняются законом. В октябре Роскомнадзор сообщил о том, что большинство сайтов удалили по требованию ведомства информацию, содержащую оскорбление госсимволов России.