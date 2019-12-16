Санкт-Петербург, 16 декабря, 2019, 22:31 — ИА Регнум. Заявки на эскиз нового терминала петербургского аэропорта «Пулково» соберут до конца начавшейся 16 декабря рабочей недели. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на портале Ростендера.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Управляющая аэропортом компания «Воздушные ворота Северной столицы» ищет подрядчика для разработки эскизного проекта в качестве второй очереди развития аэропорта. За это ВВСС собираются заплатить 25 млн рублей. Заявки принимают до 20 декабря 2019 года.

Стройка должна быть завершена за двадцать лет — к 2039 году. Площадь нового терминала может достичь 160 кв. метров, он должен будет обслуживать почти 7 тыс. пассажиров в часы пиковых нагрузок.

Проектирование должно начаться уже после Нового года. Совокупные инвестиции могут составить 400 млн евро.