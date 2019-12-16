Санкт-Петербург, 16 декабря, 2019, 20:20 — ИА Регнум. Стоимость одной поездки по многоразовому электронному проездному «Подорожник» в Санкт-Петербурге с 1 января 2020 года возрастет сильнее, чем ранее анонсировали чиновники Смольного. Кроме того, поднимется стоимость проезда и по «Единой карте петербуржца» (ЕКП), и при оплате банковскими картами «Мир».

Дарья Драй ИА REGNUM Станция метро «Маяковская»

Это следует из двух постановлений городского комитета по тарифам, которые сейчас проходят экспертизу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как выяснилось, уже после громогласного объявления Смольного, что поездка по «Подорожнику» с 2020 года подорожает лишь на рубль, составив 37 рублей (с первой по десятую поездку в течение календарного месяца), чиновники решили еще поднять цены.

Так, согласно новому постановлению, первые десять поездок по «Подорожнику» будут стоить уже 38 рублей. Затем заплатить придется 37 рублей — с 11-й по 20-ю поездки. Следующие десять будут стоить по 36 рублей, затем — по 35 рублей. Минимальная цена в 34 рубля наступит только с 41-й поездки в календарном месяце.

На тот же рубль предполагается поднять стоимость проезда по карте «Мир» и «ЕКП» от изначально планируемой. Исходя из документа, в 2020 году по карте «Мир» одна поездка будет стоить 41 рубль, а не 40 рублей, как анонсировалось, по «Единой карте петербуржца» — 36, а не 35 рублей.

Стоимость жетона в новых документах по сравнению с проектом бюджета не изменилась — она в 2020 году возрастет сразу на 10 рублей и составит 55 рублей.