Тамбов, 16 декабря, 2019, 17:55 — ИА Регнум. В Тамбовской области завершилась реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по программе 2019 года, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Обустроены 208 дворов и 122 общественные территории.

Tambov.gov.ru Один из благоустроенных дворов в Тамбовской области

Об этом сегодня, 16 декабря, шла речь на еженедельном совещании у главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.

Как рассказала начальник управления ТЭК и ЖКХ области Светлана Григорьева, с этого года федеральный (региональный) проект «Формирование комфортной городской среды» стал составной частью нацпроекта «Жилье и городская среда». Объем средств, направленных на Тамбовщине на реализацию программы в 2019-м, составил 325,4 млн рублей. Из них свыше 306 млн рублей выделено из федерального бюджета, 6,2 млн рублей — средства бюджета Тамбовской области. Более 3 млн рублей добавили муниципалитеты, 10 млн рублей привлечены из внебюджетных источников.

Изначально количество объектов, включенных в программу, было меньше. Но за счет экономии денежных средств удалось увеличить число благоустроенных дворов со 150 до 208, а общественных территорий — со 113 до 122.

Благоустройство дворовых территорий завершилось в октябре. Одними из первых работы выполнили во дворах Котовска и Жердевки, а также в Знаменском, Инжавинском поссоветах, Уваровщинском сельсовете Кирсановского района, Устьинском сельсовете Моршанского района, Дмитриевском поссовете Никифоровского района, части сельсоветов Тамбовского района.

Что касается общественных территорий, то к ним и внимание всегда особое, и перечень работ жители обсуждают дольше. В городах с населением более 20 тысяч человек ежегодно проводится рейтинговое голосование для отбора общественных территорий в муниципальные программы благоустройства. Так, в феврале текущего года жители Тамбова, Котовска, Мичуринска, Моршанска, Уварово и Рассказово определили общественные территории, которые преобразились в 2019 году. А в июне проголосовали за пространства, которые изменят облик уже в 2020-м.

В других муниципалитетах перечень общественных территорий для благоустройства обсуждается на сходах граждан, встречах с населением. В любом случае, какой бы метод принятия решения ни выбирался, в программу включаются общественные пространства, обустройства которых ждут жители.

Первыми работы по благоустройству в этом году были завершены на общественных территориях в Кирсанове, Пересыпкинском сельсовете Гавриловского района, Карельском, Крюковском сельсоветах Моршанского района, Мордовском поссовете Мордовского района, Ржаксинском поссовете Ржаксинского района, Токаревском поселковом округе, рабочем поселке Умет, части сельсоветов Тамбовского района, а также в селе Нижний Шибряй Уваровского района, Кочетовском и Новоникольском сельсоветах Мичуринского района.

В большинстве из перечисленных территорий созданы новые и реконструированы существующие общественные пространства. Здесь установлены современные детские площадки, оборудование для отдыха и занятий спортом всех групп населения, ворк-ауты, уложены сотни квадратных метров тротуарной плитки, разбиты новые клумбы и цветники, появились мемориальные комплексы памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Губернатор призвал особое внимание обратить на кассовое исполнение проекта, своевременное оформление отчетной документации.

«Реализация национальных проектов — тема очень отзывчивая и благодатная. И любое дело, особенно в части реализации нацпроектов, должно быть выполнено не только качественно, но и в срок», — подчеркнул Александр Никитин.

Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», в этом году на Тамбовщине преобразились 92 муниципалитета. Поэтому жители ждут его дальнейшей реализации в 2020 году. Подготовительные работы уже начались.

«Реализация проекта способствует не только успешному благоустройству населенных пунктов, дворов, но и объединяет жителей. Мы делаем общее доброе дело», — считает губернатор.