Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Москва, 17 декабря, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 17 декабря: в 1941 году начался второй штурм Севастополя. В 1944 году красноармейцы освободили венгерские города Путнок и Пасто.

Основной удар по Севастополю гитлеровцы наносили через Мекензиевы горы по направлению к Севастопольской бухте. Немецкая армия почти вдвое превосходила защитников Севастополя по численности и огневой мощи.