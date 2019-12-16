Берлин, 16 декабря, 2019, 16:22 — ИА Регнум. Компания Nord Stream 2, реализующая проект газопровода «Северный поток — 2», обратилась к властям Германии за разрешением продолжить строительство у северного побережья страны в зимние месяцы 2020 года, сообщает 16 декабря издание Deutsche Welle.

Harald Hoyer Трубы газопровода «Северный поток-2»

По информации издания, эта заявка 16 декабря должна быть рассмотрена Федеральным управлением по морскому судоходству и гидрографии в Гамбурге.

По существующим в ФРГ правилам, надо согласовать с властями вопрос влияния строительства газопровода на традиционный уклад жизни водоплавающих птиц, которые появляются в этих районах с января по март.

Как сообщало ИА REGNUM, желание компании Nord Stream 2 продолжать строительство зимой вызвано слишком долгим ожиданием разрешения на работы от Дании, полученным лишь в конце октября.