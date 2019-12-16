Санкт-Петербург, 16 декабря, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Частный бизнес охотнее федеральных учреждений реагирует на требования привести в порядок кровли своих зданий, дабы избавить петербуржцев от опасности получить сосулькой по голове, передает 16 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Сосульки в Петербурге (февраль 2019 года)

По словам руководителя Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Олега Зотова, чье ведомство обследует состояние фасадов и кровель нежилых зданий в Петербурге, в 55% случаев на зданиях в федеральной собственности обнаруживаются нарушения. Как правило, они еще и являются объектами культурного наследия.

В случае со зданиями в городской собственности речь идет о показателе нарушений в 25%.

За 2019 год федеральным учреждениям назначили штрафов примерно в 15 млн рублей, это пятая часть от общей суммы штрафов. При этом в Петербурге находится более 16 тыс. объектов нежилого фонда, и только 1400 из них находятся в федеральной собственности.

«Бизнес, надо отдать должное, откликается быстро и эффективно, мы получаем оперативный результат», — сказал Зотов о зданиях, принадлежащих частным лицам. Он подчеркнул, что еще не встречал такого предпринимателя, который отказался бы убрать сосульку со своей кровли и продолжил подвергать опасности как клиентов и прохожих, так и своих собственных сотрудников.

«Что касается федеральных учреждений, здесь проблема носит очень серьезный характер, она касается и длительного недофинансирования», — полагает Зотов.

В некоторых случаях ГАТИ получает отклик на свои требования. Например, программы приведения в порядок фасадов и карнизов представили ФГУП «Почта России», военные академии им. Можайского и им. Кирова.

«Но в целом проблема пока еще остроту свою не теряет», — сказал Зотов. В связи с этим текущей зимой ГАТИ будет уделять особое внимание именно кровлям федеральных учреждений.

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Напомним, что трагический случай гибели человека от наледи прошлой зимой произошел именно у стен федерального вуза.