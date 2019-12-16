Пермь, 16 декабря, 2019, 15:46 — ИА Регнум. В Пермском академическом «Театре-Театре» состоится премьера музыкального спектакля «Летучий корабль» в постановке режиссера Дамира Салимзянова, об этом 16 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Принц и принцесса

Спектакль создан по мотивам одноименного советского мультфильма, который 25 декабря отметит свое 40-летие.

«Детей и взрослых ждет мудрая история о том, что смелость и искренность всегда побеждают жадность и злобу, что друзья могут выручить даже из смертельной беды, а все влюбленные на свете умеют летать. Увлекательный сюжет, остроумные диалоги, эффектные костюмы, зрелищные театральные аттракционы, много-много юмора и, конечно же, песни, которые запоминаются на всю жизнь», — подчеркнули в пресс-службе театра.

Как отметил режиссер спектакля, «Летучий корабль» будет отличаться от известных постановок — зрителей ожидают остроумные диалоги, а также большое количество знакомых по оригинальному мультфильму песен.

Премьера спектакля состоится 20 декабря на сцене Пермского академического «Театра-Театра». В период с 20 по 28 декабря артисты театра сыграют аж 23 спектакля, билеты на которые практически раскуплены.