Ярославль, 16 декабря, 2019, 15:34 — ИА Регнум. Выставку картин Архипа Куинджи в Ярославле посетили 49 814 человек, что стало рекордом по посещаемости временных экспозиций Ярославского художественного музея. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом музее.

ЯХМ Выставка Архипа Куинджи в Ярославле

Обычно даже самая популярная экспозиция собирает в три раза меньше зрителей. Выставка из собрания Русского музея работала в течение 106 дней. Как рассказали в музее, на выставку приходили не только ярославцы, но и жители соседних регионов, в том числе Москвы.

«Внимание зрителей привлек и такой шедевр Куинджи как «Лунная ночь на Днепре». Ярославль стал шестым городом, в который картина выставлялась за свою более чем вековую историю. Она была только в Париже, Москве, Казани, Уфе и Санкт-Петербурге, а теперь посетила Ярославль», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском художественном музее.

Выставка закрылась 15 декабря. Специалисты музея провели по выставке Куинджи 505 экскурсий. Из них 92 — бесплатные, на которых побывали 9369 человек.