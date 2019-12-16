Париж, 16 декабря, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Согласно опросу Elabe, доверие, оказанное жителями Франции президенту Эммануэлю Макрону и премьер-министру Эдуарду Филиппу, выросло на 2 и 4 балла соответственно, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

По данным исследования, в общей сложности 30% опрошенных доверяют главе государства в решении проблем страны, а 65% не доверяют, в том числе 38% «вообще не доверяют» президенту страны.

Эдуард Филипп потерял 5 очков, 62% жителей Франции не доверяют премьер-министру.

Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона в декабре упал до 29%.