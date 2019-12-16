Санкт-Петербург, 16 декабря, 2019, 15:21 — ИА Регнум. Губернатор Петербурга Александр Беглов потребовал создать в городе интерактивную систему информирования о наледи и сосульках, чтобы жители могли отправлять в Смольный фотографии с места образования опасного льда. Такое поручение Беглов дал на заседании правительства Санкт-Петербурга в понедельник, 16 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Сосульки (зима 2018-2019 года)

«Я хотел бы обратить внимание, что у нас город все-таки не маленький, а большой. И своими силами справиться [и узнать], где плохо кто убирает, — это проблема. Особенно это касается наледи, да? Для нас проблема, прежде всего, это, конечно, наледь — это здоровье и жизнь жителей и гостей нашего города», — сказал Беглов.

Он напомнил, что Смольный ставит различные «эксперименты» в попытке проблему решить, так, программа «холодный чердак» должна быть завершена в 2020 году. Но этого мало.

«Еще раз говорю: без жителей мы не справимся. Поэтому я бы вам рекомендовал разработать совместную систему, чтобы граждане могли сообщать и даже, может быть, направлять на ваш сайт фотографии, где плохо убрана крыша, где наледи, чтобы реагировать на это оперативно. Обратитесь к горожанам, они вам обязательно помогут», — обратился Беглов в руководителю Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Олегу Зотову.

На эту работу губернатор дал ГАТИ две недели. Позднее Зотов признал, что пока не понимает, как именно поручение будет осуществлено.

«Очень сжатый срок, пока не буду загадывать, какую архитектуру мы будем использовать для исполнения поручения губернатора, но могу заверить, что такая система будет создана», — заявил он.

При этом Зотов признал, что у граждан и сейчас достаточно рычагов, чтобы направлять информацию о сосульках в органы власти. Это и портал «Наш Санкт-Петербург», и страницы комитетов и служб «ВКонтакте», включая ГАТИ.

«Мы для себя решили, что приоритетно обрабатываем сообщения», — сказал Зотов.