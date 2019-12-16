Ярославль, 16 декабря, 2019, 14:13 — ИА Регнум. В Ярославле на Юго-Западной окружной дороге (является частью федеральной трассы «Москва — Архангельск») установлено опасное ограждение на разделительной полосе. Об этом пишут пользователи социальных сетей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Утром 16 декабря в него врезался легковой автомобиль, который повис на тросах. Большая часть ограждения снесена в ходе предыдущих аварий.

Yarnews.net Авария в Ярославле

«И с фарами не видно — столбики вначале примяты после первой аварии. При том этот участок вне населенного пункта, разрешённая скорость 90 км/ч. Знаков запрещения обгона нет, разделительная линия метров за 100 прерывистая, потом вообще пропадает», — пишет один из пользователей социальных сетей.

Участок дороги находится в собственности Ярославской области. Однако в департаменте дорожного хозяйства заявили, что опасное ограждение — частное.

«Данное тросовое ограждение выполнено в рамках строительства АЗС «Татнефть» и является собственностью коммерческой организации. Департаментом дорожного хозяйства в адрес владельца АЗС направлялось предостережение о необходимости приведения ограждения и технических средств организации дорожного движения на участке АЗС в нормативное состояние. По факту бездействия владельца АЗС департамент направил информацию в ГИБДД и органы прокуратуры для принятия мер в соответствии с установленными полномочиями», — сообщили в департаменте дорожного хозяйства Ярославской области.

Почему на участке федеральной трассы появилось частное сооружение и кто несет за него ответственность — ответ на этот вопрос, видимо, должна дать прокуратура.