Чебоксары, 16 декабря, 2019, 14:01 — ИА Регнум. В Арбитражный суд Чувашии поступило заявление от национального банка республики о признании банкротом «Чувашкредитпромбанка», ранее лишившегося лицензии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kad.arbitr.ru Из картотеки Арбитражного суда Чувашии

Заявление от ЦБ РФ подано в лице отделения — Национального банка по Чувашской Республике. Заявитель требует признать АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» банкротом, сумма исковых требований составляет 155 963 рубля.

Дело пока не принято в производство.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанка» отозвана 7 ноября 2019 года. Банком-агентом стал Россельхозбанк. По данным АСВ, за выплатой страхового возмещения на сумму более 2,7 млрд рублей могут обратиться не менее 11,3 тыс. вкладчиков. По данным чувашских властей, в республике сумма страхового возмещения превышает у 412 вкладчиков.

По информации на 12 декабря, выплачено 2,4 млрд рублей, что составляет 90% от страховой ответственности по банку.