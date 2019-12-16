Калуга, 16 декабря, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Сегодня, 16 декабря, состоялось заседание комитета Городской думы Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления под председательством Павла Середина. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, были одобрены поправки в Положение об управлении по работе с населением на территориях.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужская дума одобрила положение об управлении по работе с населением

Изменения связаны с введением новой структуры Городской управы в части подотчётности управления по работе с населением заместителю городского головы — начальнику управления делами городского головы.

Также положение приводится в соответствие с приказом МВД России «Об утверждении административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по регистрационному учёту граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства».

В приказе отсутствует упоминание о применении и порядке ведения домовых (поквартирных) книг. В этой связи записи о зарегистрированных гражданах в домовых (поквартирных) книгах теряют актуальность и не могут быть источником информации для выдачи справок с места регистрации граждан в жилых домах и аналогичных документах, содержащих сведения о гражданах, зарегистрированных по одному адресу с заявителем.

Также были одобрены изменения в план работы Городской думы и одобрен план работы комитета по правовому обеспечению местного самоуправления на 2020 год.