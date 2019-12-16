Калуга, 16 декабря, 2019, 13:53 — ИА Регнум. На стратегической сессии в Городской думе Калуги 14 декабря обсуждались основные направления развития областного центра. В работе сессии приняли участие первый заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Денисов, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, городской голова Дмитрий Разумовский, депутаты Городской думы, руководители подразделений Городской управы, а также представители бизнес-сообщества.

Пресс-служба Городской думы Калуги На стратегической сессии обсудили программу комплексного развития Калуги

В рамках сессии было организовано семь круглых столов, за которыми собрались профильные специалисты и топ-менеджеры. Вместе они должны были сгенерировать программу комплексного развития Калуги в рамках семи самых важных направлений в соответствии с национальными проектами. Рассматривалась проблема расселения аварийных домов, капитального ремонта жилого фонда и инженерных сетей, обсуждались вопросы оперативного планирования в дорожном строительстве и коммунальной сфере, проблемы экология, развитие туризма, малого и среднего предпринимательства, цифровой экономики и образования.

Команды проанализировали текущую ситуацию, а потом разработали план действий.

«В ходе сессии были затронуты наиболее актуальные проблемы Калуги, обсуждались перспективные направления развития нашего города, — отметил глава городского самоуправления Александр Иванов, — подобные мероприятия очень важны для повышения эффективности системы муниципального управления и выработки правильных управленческих решений».