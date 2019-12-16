Красноярск, 16 декабря, 2019, 13:48 — ИА Регнум. Утром 16 декабря в Красноярск прилетел южноафриканский боксёр-профессионал Табисо Мчуну — соперник Дениса Лебедева. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве спорта.

Министерство спорта Красноярского края Боксёр Табисо Мчуну прибыл в Красноярск

Мчуну встретили представители федерации бокса Красноярского края. Замруководителя федерации Андрей Рубанов подарил гостю меховые варежки и шапку.

По словам Табисо Мчуну, в Сибири он впервые. Однако к поездке именитый боксёр подготовился, взяв с собой «много тёплой одежды».

«Я думаю, что сам бой будет очень интересным, я хорошо готовился и, надеюсь, публике это понравится», — подчеркнул спортсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина 21 декабря известный российский боксёр Денис Лебедев встретится на ринге с южноафриканским боксёром Табисо Мчуну. Спортсмены поборются за вакантный титул чемпиона по версии WBC Silver.