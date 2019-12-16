В Уфе назвали победителей Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior
Уфа, 16 декабря, 2019, 13:42 — ИА Регнум. Победителей финала Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).Junior, которая является одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», назвали в Уфе 15 декабря.
На площадке финала в Башкирской республиканской гимназии-интернате №1 имени Рами Гарипова школьники одновременно состязались по пяти направлениям. В треке «Технологии для человека» командам предстояло при помощи датчиков считать параметры человека и на основе полученных данных запрограммировать робота. Участники направления «Технологии для виртуального мира» создавали «виртуальную личность» с индивидуальными особенностями — полом, возрастом, словарем, биографией, внешними данными и т.д.
В финале по «Технологиям для космоса» команды должны были осуществить сборку контейнера полезной нагрузки спутника-кубсата и запрограммировать электронику для поддержания жизни «биовещества». Авторы заданий по «Технологиям для среды обитания» предложили школьникам разработать «умный пешеходный переход», управляющий транспортным потоком, а в треке «Технологии для мира роботов» — сконструировать устройство автоматического захвата для перемещения грузов с помощью дрона.
Победителями финала олимпиады в Уфе стали:
- «Технологии для мира роботов» — команда «НТИ 228»: Руднев Тимофей, Воробьев Георгий, Бикбулатов Салим (все — Республика Башкортостан);
- «Технологии для космоса» — команда «Таран 12»: Мансуров Рафаэль, Переведенцев Егор, Кираев Кемран (все — Республика Башкортостан), Журавлев Ярослав (Челябинская область);
- «Технологии для виртуального мира» — команда «Изобретатели побед»: Савинов Дмитрий, Князев Евгений, Шеховцов Константин (все — Челябинская область);
- «Технологии для среды обитания» — команда «Инженеры будущего»: Гайнутдинова Лилия, Биишев Азамат, Петряев Егор (все — Республика Башкортостан);
- «Технологии для человека» — команда «Треугольники»: Котчуров Степан (Челябинская область), Собко Тимур, Зайнуллин Тимур (оба — Республика Башкортостан).
Лучшие команды поздравили генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, президент Ассоциации участников технологических кружков Алексей Федосеев, заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко и чемпион мира по боксу, депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев.
Финал Олимпиады Кружкового движения НТИ. Junior также дал старт системной работе по подготовке в Республике Башкортостан нового поколения технологических лидеров. Накануне Кружковое движение и Правительство Республики провели стратегическую сессию с участием представителей сфер образования и экономики региона.
Соревнования в Уфе поставили яркую точку в серии из 16 финалов, которые прошли в ноябре-декабре в 16 российских городах: Королеве Московской области, Иркутске, Нижнем Новгороде, Ижевске, Чебоксарах, Екатеринбурге, Новосибирске, Москве, Волгограде, Якутске, Ярославле, Великом Новгороде, Казани, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Уфе.
В 2019—2020 учебном году Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior впервые проводится Кружковым движением НТИ в партнерстве с АНО «Россия — страна возможностей», «Платформой НТИ» и «Российской венчурной компанией». Заявки на участие в соревнованиях подали больше 23 000 школьников 5−7 классов из 84 регионов.