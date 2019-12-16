В Твери отмечают 78-югодовщину освобождения Калинина от нацистов
Тверь, 16 декабря, 2019, 13:39 — ИА Регнум. Торжественный митинг, посвящённый 78-й годовщине освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков, состоялся 16 декабря у Обелиска Победы в Твери, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. В митинге приняли участие ветераны, губернатор Игорь Руденя, суворовцы, жители города. В память о погибших защитниках Калинина была объявлена минута молчания, участники церемонии возложили цветы к подножию Обелиска.
Сегодня же глава региона возложил цветы к стеле «Город воинской славы» и встретился с ветеранами за чашкой чая.
Памятные мероприятия в честь Дня освобождения Калинина в Твери 16 декабря проходят с раннего утра. В тверских храмах состоялись панихиды по воинам, отдавшим жизнь за Отечество, в муниципальных учреждениях культуры и образования пройдёт более 150 мероприятий. В 18:45 на площади Победы состоится традиционная молодежная акция «Свеча памяти». Праздник завершится в 19:00 салютом.
Немецко-фашистские захватчики оккупировали Калинин (сегодня — Тверь) 14 октября 1941 года, несмотря на героическое сопротивление защитников города. 19 октября 1941 года был образован Калининский фронт под командованием маршала Ивана Конева, а 5 декабря советские войска перешли в наступление. 16 декабря Калинин был полностью очищен от оккупантов. Он стал первым областным центром, освобождённым от захватчиков в годы Великой Отечественной войны.