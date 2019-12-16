Тверь, 16 декабря, 2019, 13:39 — ИА Регнум. Торжественный митинг, посвящённый 78-й годовщине освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков, состоялся 16 декабря у Обелиска Победы в Твери, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. В митинге приняли участие ветераны, губернатор Игорь Руденя, суворовцы, жители города. В память о погибших защитниках Калинина была объявлена минута молчания, участники церемонии возложили цветы к подножию Обелиска.

Пресс-служба правительства Тверской области Тверь отмечает 78-ю годовщину освобождения Калинина от нацистов

«Мы все отдаём дань уважения вам, дорогие ветераны. Мы все сегодня испытываем чувство гордости, что Калинин был первым областным центром, освобождённым от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня в регионе делается очень много для увековечения памяти героев Великой Отечественной войны. Создаётся Ржевский мемориал Советскому солдату, выходят фильмы, которые воспроизводят дни военного периода. Хочу пожелать всем самого главного — чтобы мы любили свою Родину, созидали на нашей российской земле», — отметил Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области Тверь отмечает 78-ю годовщину освобождения Калинина от нацистов

«Дорогие земляки! Вот уже 78 лет прошло с того дня, как был освобождён наш родной город. Фашисты разрушили Тверь, много людей погибло. Такой ситуации мы больше не допустим, мы должны беречь свою малую родину», — сказала ветеран Великой Отечественной войны, председатель Совета ветеранов 29-й и 31-й армий Антонина Гордеева.

Сегодня же глава региона возложил цветы к стеле «Город воинской славы» и встретился с ветеранами за чашкой чая.

Памятные мероприятия в честь Дня освобождения Калинина в Твери 16 декабря проходят с раннего утра. В тверских храмах состоялись панихиды по воинам, отдавшим жизнь за Отечество, в муниципальных учреждениях культуры и образования пройдёт более 150 мероприятий. В 18:45 на площади Победы состоится традиционная молодежная акция «Свеча памяти». Праздник завершится в 19:00 салютом.

Немецко-фашистские захватчики оккупировали Калинин (сегодня — Тверь) 14 октября 1941 года, несмотря на героическое сопротивление защитников города. 19 октября 1941 года был образован Калининский фронт под командованием маршала Ивана Конева, а 5 декабря советские войска перешли в наступление. 16 декабря Калинин был полностью очищен от оккупантов. Он стал первым областным центром, освобождённым от захватчиков в годы Великой Отечественной войны.