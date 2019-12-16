Санкт-Петербург, 16 декабря, 2019, 12:58 — ИА Регнум. В одном из кафетериев Государственного Русского музея клиентам вместе с купленным кофе выдают шоколадки с изображением Иосифа Сталина. Об этом рассказал пользователь Facebook Вадим Фиалко, снабдивший свой пост подтверждающей фотографией.

Facebook.com/vadim.fialko Сталин на обертке шоколадки (цитата со страницы Вадима Фиалко)

«Театр начинается с вешалки, ну, а Русский музей начался для нас с кафетерия. И сумел произвести неизгладимое впечатление. Когда официантка сказала, что к капучино положен Сталин, я подумал, что ослышался. Когда увидел, то … обалдел», — написал Фиалко.

Неожиданный «презент», судя по приложенным билетам, был выдан клиенту 15 декабря при посещении выставки Ильи Репина в Корпусе Бенуа Русского музея.

Петербургскому изданию «Фонтанка» в музее пояснили, что шоколад из серии «Лица России» закупили работающие в здании арендаторы, и эта закупка не была согласована с музеем. В администрации пообещали убрать «Сталина» из кафе.

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