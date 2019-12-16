Ярославль, 16 декабря, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы предлагают учредить новый праздник — День садовода. Проект закона об этом внесен группой депутатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Садоводческая выставка

День садовода Ярославской области предлагается отмечать в третью субботу августа. Эту дату хотят закрепить в законе «Об отдельных вопросах государственной поддержки ведения садоводства и огородничества на территории Ярославской области». Видимо, праздник и будет являться государственной поддержкой садоводов.

«Установление Дня садовода на территории Ярославской области будет способствовать повышению уровня социального оптимизма граждан, формированию чувства защищенности, уверенности и стабильности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты полагают, что праздник поможет развитию садоводческого движения и сохранению традиций садоводства. В этот день садоводы будут обмениваться опытом, проводить круглые столы и семинары. Зато новый закон не потребует никаких затрат из бюджета, говорится в пояснительной записке.

Проект подписали депутаты Боровицкий М.В., Константинов А.Д., Якушев С.В., Волончунас В.В., Никешин М.В., Александрычев Н.А., Ушакова Л.Ю., Павлов Ю.К. Все они входят в фракцию «Единая Россия».