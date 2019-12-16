Анкара, 16 декабря, 2019, 12:28 — ИА Регнум.

Выдвинутая президентом Турции идея официального признания геноцида индейцев при колонизации Америки исторически обоснована, но то, что Турцией по сути предлагается некий торг («размен» признания геноцида армян на признание геноцида индейцев) — безнравственно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 16 декабря, комментируя высказывания Реджепа Тайипа Эрдогана.

Цитата из к/ф «Танцующий с волками». Реж. Кевин Костнер. 1990. США Индейцы

Как сообщалось ранее, президент Турции заявил, что в ответ на признание геноцида армян Османской империей Турция может утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.

«Выдвинутая президентом Турции Эрдоганом идея официального признания геноцида индейцев при колонизации Америки полностью исторически и нравственно обоснована. США действительно были созданы ценой геноцида: уничтожения многих миллионов индейцев. До самого конца XIX века индейцев в США просто отстреливали и официально платили «охотникам» за их скальпы.

Согнанные в резервации, индейские племена были обречены на гибель в результате плохого питания, антисанитарии, депрессии, вызванной подавлением их жизненных сил. Нередко повышению смертности помогали, провоцируя эпидемии.

Пришельцам местное население Америки было не жалко: низшая раса. В общем-то, обыкновенный нацизм. Появившийся на свет в 1959 году «Закон о порабощенных народах» на многомиллионное порабощённое и содержавшееся в резервациях коренное население Северной Америки по понятным соображениям не распространялся.

Всё это действительно позорная страница в истории США.

Жаль только, что в случае с Турцией речь идёт о торге: признаете геноцид армян — мы признаем геноцид индейцев; не признаете, признавать не будем. Такая «игра» безнравственна.