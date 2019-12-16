Финикс , США, 16 декабря, 2019, 12:10 — ИА Регнум. На аукционе Leake Auctions 18 января 2020 года будет продаваться эксклюзивный автодом Westcraft Capistrano 1950 производственного года выпуска. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

CarsWeek.Ru Автодом Westcraft Capistrano 1950 года

Торги пройдут в американском штате Аризона.

Отреставрировал 69-летний 33-футовый (длиной около 10 м) автотрейлер Лукас Лакнер. Его восстановлением он занимался почти 11 лет. Фургон выполнен в стиле арт-деко 1930-х годов. Однако он оснащён новейшей техникой.

Стоит отметить, что этот автодом самый большой в семействе Westcraft. Произведён Westcraft 'Capistrano' был в штате Калифорния фирмой Westcraft Manufacturing Company в 1950 году.

Отдельно стоит отметить освещение, которое было создано с учётом общей стилистики. Также Ланкер установил в фургон современный телевизор, аудиосистему, водяное отопление и систему дистанционного управления.

Ранее на автосалоне Caravan Salon 2019 в Дюссельдорфе немецкая автокомпания Hymer представила фургон будущего VisionVenture. Отличительной особенностью этого автодома является его футуристический дизайн, который основан на модели Mercedes-Benz Sprinter.

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