Ярославль, 16 декабря, 2019, 12:07 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов обсудил с мэром Ярославля Владимиром Волковым первый год работы нового главы областного центра. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области.

Yarregion.ru Владимир Волков и Дмитрий Миронов

Приведенные слова губернатора полны политически корректных формулировок:

«Вижу, что большая работа проделана и в правильном направлении, — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Результаты не сразу, конечно, бросаются в глаза, но обладают высоким последующим эффектом. А это очень важно — решать не только сиюминутные, текущие проблемы, но и создавать задел на перспективу. То, что удалось остановить наращивание муниципального долга, имеет большое значение».

Судя по всему, именно не наращивание муниципального долга и является главным достижением нового мэра Ярославля. При этом наращивать долг город не имеет права, так как он достиг верхнего предела — размера собственных доходов. Об этом год назад заявлял директор департамента финансов мэрии Андрей Данц.

Также в заслугу мэру сайт регионального правительства ставит увеличение доходности городских предприятий, «за 10 месяцев текущего года муниципальные предприятия и акционерные общества перечислили в бюджет Ярославля более сорока миллионов рублей». При этом не уточняется, идет ли речь о прибыли предприятий, которая обычно перечисляется по итогам года, или же о каких-то иных поступлениях.

Также в числе достижений названы «сохранение и вывод из кризиса ряда предприятий, в том числе МУП «Городское спецавтохозяйство». По данным официального портала правительства региона, «сейчас ведется работа над улучшением его материально-технической базы и повышением качества уборки города».

Кроме того, автопарк ПАТП-1 пополнился 62 автобусами разной вместимости, повышена зарплата водителям и кондукторам. Также за год в Ярославле было отремонтировано 15 километров дорог, благоустроено по губернаторскому проекту «Решаем вместе!» 145 объектов, ведется строительство детских садов и яслей.

«В течение года я и команда мэрии не только занимались текущей работой. Мы провели анализ, выявили основные проблемы, а также разработали комплекс решений, которые благоприятно повлияют на развитие города и комфорт ярославцев», — отметил Владимир Волков.

Без оценки губернатора осталось такое важное для города решение, как перенос троллейбусного депо из центра города с последующим строительством на его месте жилья. Судя по сообщению официального сайта, негативных явлений в работе мэра Ярославля Владимира Волкова губернатор Дмитрий Миронов не увидел. В отличие от предыдущего мэра Владимира Слепцова, Владимир Волков пока избавлен от критики главы региона.