Москва, 16 декабря, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Законопроект о замене смертной казни одиночным пожизненным лишением свободы внес в Госдуму депутат от ЛДПР Сергей Иванов, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

За решёткой

Поправками предлагается заменить смертную казнь одиночным пожизненным лишением свободы с отбыванием наказания в тюрьме.

По мнению автора, одиночное пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в тюрьме является более строгим наказанием, чем пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии.

«Это позволит соблюсти принцип справедливости, установив разную степень ответственности за преступления различной тяжести и меры вины», — полагает Иванов.

Такая мера также, по его словам, гарантирует конституционное право каждого на жизнь и позволит избежать фатальных последствий из-за возможных судебных ошибок, в случае приведения приговора смертной казни в исполнение.

Мораторий на применение смертной казни является бессрочным, и предположить, когда ситуация о применении смертной казни на территории Российской Федерации определится, сложно, указал Иванов. В связи с этим парламентарию представляется обоснованным установить на время действия моратория в качестве высшей меры наказания одиночное пожизненное лишение свободы.

Уголовным кодексом РФ наказание в виде пожизненного лишения свободы предусмотрено более чем за двадцать видов преступлений, в то время как смертная казнь только за пять. Применение к лицам, осужденным к смертной казни, более мягкого наказания в виде пожизненного лишения свободы противоречит принципу справедливости, установленному в п.1 ст.6 УК РФ.