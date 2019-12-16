Москва, 16 декабря, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Количество бюджетных мест при обучении в бакалавриате и магистратуре должно быть равным — такую норму надо закрепить законодательно. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») в ходе заседания президиума Совета законодателей РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Duma.gov.ru Ирина Яровая

«Мы предложили законодательно закрепить обязательно равные определения бюджетных мест в бакалавриате и магистратуре. Обязательное требование закона о равном количестве контрольных цифр региона с тем, чтобы хотя бы гипотетически возможность непрерывного образования была обеспечена», — заявила Яровая.

Такие нормы необходимы сегодня с тем, чтобы у студентов-бакалавров была возможность продолжать обучение, считает она.