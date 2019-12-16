Минск, 16 декабря, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Белоруссия и Китай пописали соглашение о предоставлении белорусской стороне кредита на сумму около $500 млн. Сообщение об этом опубликовано 16 декабря белорусским минфином.

Minfin.gov.by На церемонии подписания соглашения о кредите

Срочный кредит в размере 3,5 млрд юаней Шанхайский филиал Банка развития Китая предоставил министерству финансов Белоруссии на общие цели, включая погашение и обслуживание государственного долга. Кредит не имеет отношения к реализации какого-либо проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре о планах по привлечению китайского кредита заявлял глава белорусского минфина Максим Ермолович. Кредит от КНР, отмечали власти Белоруссии, станетальтернативой государственному кредиту от РФ.

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